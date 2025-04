Ortazzo e Ortazzino: finalmente apre l’oasi

L’area Ortazzo e Ortazzino entra ufficialmente a far parte del patrimonio pubblico, chiudendo così una lunga vicenda. Per suggellare questo momento, lunedì mattina è in programma l’apertura dei cancelli dell’oasi che sorge in via delle Cave.

A parteciparvi il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessora regionale alla Tutela e valorizzazione della Biodiversità Gessica Allegni, un rappresentante dell’amministrazione comunale di Ravenna, la presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli e il direttore dell’Ente Parco Massimiliano Costa. Un lungo percorso ha condotto alla proprietà pubblica dell’area nel Ravennate, che sorge in zona foce del Torrente Bevano nel Ravennate, e rappresenta un importante scrigno di biodiversità. Grazie ad accordo extra-giudiziale recentemente raggiunto tra la privata Miura Re spa (precedentemente proprietaria degli oltre 400 ettari dell’oasi) e il Parco del Delta del Po, è stata possibile l’acquisizione da parte dell’Ente del sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale a garanzia della sua tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio naturalistico che racchiude. L’area di Ortazzo-Ortazzino rappresenta uno dei siti a maggiore biodiversità del litorale emiliano-romagnolo. Grazie all’accordo raggiunto, dunque, il Parco del Delta del Po ha acquisito la zona A, di protezione integrale, e la zona B, di protezione generale; la zona C, invece, resta in capo ad una proprietà privata. Nella giornata di lunedì, all’apertura dei cancelli dell’oasi, seguirà una conferenza stampa da parte delle istituzioni presenti, nel corso della quale verranno forniti ulteriori dettagli riguardo le novità. Tra i primi ad esprimere soddisfazione per il risultato è l’assessore comunale di Ravenna, Igor Gallonetto: "L’Ortazzo-Ortazzino torna ad essere patrimonio pubblico – rimarca -. Dopo più di 50 anni acquisita una superficie di più di 400 ettari, che rappresenta una delle più belle e più selvagge aree del Delta del Po, suddivisa in tre zone denominate con la classificazione sottoposte a vari gradi di tutela: una zona A "di protezione integrale", una zona B "di protezione generale" in corso di norme di tutela ambientale più stringente. Un grande risultato di Regione, Comune di Ravenna e Parco Delta Po Emilia-Romagna".

v. f.