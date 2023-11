Ortazzo e Ortazzino, si avvicina l’Ente Parco

COMACCHIO

C’è una novità riguardo la vicenda legata alle aree Ortazzo e Ortazzino. Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna, infatti, hanno messo nella disponibilità dell’Ente Parco Delta del Po le risorse necessarie all’acquisto delle aree di Ortazzo e Ortazzino: aree di 500 ettari complessivi che, nel marzo scorso, erano stati oggetto di una vendita, da privato a privato, senza che fosse concesso diritto di prelazione all’Ente stesso. Un’operazione da 437mila euro che permetterà così all’Ente Parco di poter esercitare il diritto di prelazione sulle aree A e B, di cui 255mila euro già stanziati dalla Regione, 95mila dal Comune di Ravenna e 87mila dall’Ente Parco.

Come riferito dalla Regione, le aree A e B rientrano tra quelle che la Legge Quadro sulle Aree Protette consente di riscattare, mentre la restante area C, che non può per legge essere oggetto di prelazione, esistono vincoli stretti che non permettono interventi di nessun genere, anche se questa rimarrà - al momento - di proprietà privata. "Un impegno concreto che conferma l’attenzione della nostra Regione per la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione di habitat, ecosistemi e biodiversità di elevato pregio" - afferma l’assessora regionale Parchi e forestazione, Barbara Lori. "Da diversi anni il Comune di Ravenna è impegnato nel tentativo di acquisire la proprietà pubblica del compendio dell’Ortazzo e dell’Ortazzino- sottolinea il sindaco Michele de Pascale -. Fin da subito esprimiamo la volontà dell’acquisizione a parte pubblica anche dell’area C, per la quale non era possibile attivare l’azione di riscatto".

Grande soddisfazione viene espressa dalla presidente del Parco Delta del Po, Aida Morelli per aver trovato un accordo con la Regione e il Comune di Ravenna per procedere con il riscatto del diritto di prelazione per l’acquisto dell’Ortazzo-Ortazzino, un’area di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico". Proprio alla luce di questa comunicazione, interviene la consigliera regionale del gruppo Europa Verde Silvia Zamboni che ha depositato un’interrogazione per avere chiarimenti. In particolare, chiede se il lavoro legale di verifica della regolarità dell’atto di vendita di Ortazzo e Ortazzino dello scorso marzo si sia concluso e con quali risultati, e se si procederà alla riclassificazione da zona C a zona B per aumentare la tutela dell’area: "Condivido l’allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste e la proposta di Ispra - dichiara Zamboni -. Che l’area C rimanga di proprietà privata è preoccupante perché è la meno tutelata. A questo proposito, chiedo come mai emerga solo ora l’esclusione dell’area C dal diritto di prelazione da parte dell’Ente Parco, quando l’atto di vendita del 1° marzo scorso parla di prelazione sull’intero comparto".

Valerio Franzoni