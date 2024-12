"Orti sociali, già oltre trenta le richieste"

Sono già una trentina le persone che si sono mostrate interessate ad avere lo spazio all’interno degli orti sociali di via Israeliti a Cento, un progetto portato avanti dal vicesindaco Vito Salatiello che, non ancora concluso, sta già dando buone prospettive. "Solo in Urp in una trentina hanno già fatto richiesta, ancor prima dell’uscita del bando – dice –. Sono soprattutto anziani ma è tutto da vedere. Intanto è questione di ore prima dell’uscita dell’avviso pubblico per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani". In uscita, dunque, la modulistica e i tempi per poter chiedere uno degli spazi. "Sono molto felice, è un piccolo servizio atteso da anni – prosegue Salatiello –, ma importantissimo per favorire momenti di aggregazione o la soddisfazione di imparare l’autoproduzione secondo i tempi della natura. Spero, e mi aspetto, che le domande siano numerose". Il Comune di Cento, infatti, ha destinato a orti urbani un appezzamento di terreno di proprietà comunale prospiciente via Israeliti e suddiviso in 98 lotti di dimensioni di circa 20 metri quadri ciascuno, da concedere ai cittadini, per la coltivazione di ortaggi per il proprio autoconsumo o per la condivisione gratuita. A luglio era stato approvato il regolamento ed ora si è arrivati alla fase finale, cioè alla possibilità di inoltrare la domanda.

"Il Comune, nel promuovere l’utilizzo di aree destinate a colture ortive, intende perseguire finalità sociali prioritariamente rivolte alla popolazione anziana, con obiettivi ricreativi e terapeutici, favorendo l’attività all’aria aperta e l’aggregazione, lo scambio generazionale e la trasmissione di saperi in ambito ambientale e agri-colturale – fanno sapere dal Comune –. Si intende così anche contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, sostenere eventi e percorsi di educazione ambientale, buone pratiche agricole, metodologie rispettose dell’ambiente e della produzione locale. L’obiettivo è anche favorire la cittadinanza attiva, favorire stili di vita e un’alimentazione sana, stimolare l’economia della condivisione tra cittadini, destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, incrementare l’efficienza nell’uso dello spazio pubblico valorizzando il concetto di bene comune, stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale e lottare contro il degrado degli spazi verdi". Gli orti sono concessi nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare dando priorità ai cittadini residenti nel Comune.