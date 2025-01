Orti sociali, istanze entro il 30 gennaio

CENTO

C’è ancora tempo fino alla fine del mese, per fare istanza per l’assegnazione di un pezzo di terreno dove ralizzare un orto. Il Comune di Cento ha, infatti, destinato a orti urbani un appezzamento di terreno di proprietà comunale prospiciente la pubblica via Israeliti di Cento, suddiviso in 98 lotti, di dimensioni di circa 20 mq ciascuno, da concedere ai cittadini, per la coltivazione di ortaggi per il proprio autoconsumo o per la condivisione gratuita, con le modalità previste nell’apposito Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti comunali. Nel promuovere l’utilizzo di aree destinate a colture ortive, l’amministrazione comunale intende perseguire finalità sociali prioritariamente rivolte alla popolazione anziana.