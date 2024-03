"Orti urbani, area ludica e fitness. Il parco di Villa Zardi cambia volto"

Ampliamento delle pavimentazioni per ospitare sagre e feste, riqualificazione dell’area dedicata agli orti urbani, la realizzazione di un’area ludica, la creazione di una zona fitness e di una piccola arena. Questi sono gli interventi che saranno realizzati nel parco pubblico di Villa Zardi, in via Garibaldi a Copparo, grazie al progetto ‘Rigenera Copparo 04’, finanziato per 514mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi giorni sono stati consegnati i lavori alla ditta Al.Co Costruzioni di Riva del Po, con il cantiere vero e proprio che verrà allestito dalla prossima settimana, anche per consentire al terreno di asciugarsi dopo le abbondanti piogge di questo periodo. "Per arrecare il minor disagio possibile alle attività che insistono in quell’area – spiegano dal Comune – si è stabilito di frazionare l’esecuzione dell’opera, che avrà una durata di 120 giorni, in più step, così da garantire a ognuno l’accesso alle sedi interessate". L’intervento nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente in un incontro pubblico con la cittadinanza e le associazioni che hanno sede in Villa Zardi. Oltre alle opere sopracitate, si prevede il mantenimento delle piante esistenti e alla piantumazione di nuovi alberi nelle aree limitrofe. Sempre nell’ambito dei progetti Pnrr, a seguito delle prove di pulizia sui materiali e le ulteriori prove di stuccatura, sono stati definiti i passaggi delle operazioni di restauro della Fontana Monumentale. Nelle scorse settimane è stato eseguito un sopralluogo a cui hanno partecipato i funzionari della Soprintendenza di Ferrara Barbara Marangoni e Monica Zanardi, la restauratrice incaricata Natasha Poli, la progettista dell’intervento di restauro Cinzia Bucchi e i tecnici di Patrimonio Copparo. Sono stati valutati i campioni di pulitura eseguiti con prodotto B57 e le prove di idrolavaggio a bassissima pressione. È stata effettuata anche la stesura di un trattamento biocida, per disinfestare radicalmente gli attacchi di muschi e licheni. Il gruppo di lavoro ha inoltre affrontato il tema delle possibili ricostruzioni degli elementi lapidei scagliati, in modo particolare la mancanza nella zona inferiore dello stemma comunale (che sarà conservata ed eventualmente completato con stuccature), e alcune parti dei numeri romani, che non saranno integrati a fronte della leggibilità delle datazioni e della buona conservazione del materiale. Saranno inoltre pulite le scritte incise sulle epigrafi, riportanti i nomi dei locali deceduti nei due conflitti mondiali.

Valerio Franzoni