Ortofrutta, apre lo sportello Ismea

Ha aperto lo sportello telematico di Ismea per la compilazione delle domande relative al prestito Cor (cambiale ortofrutta). Ne da notizia Coldiretti, precisando che sono disponibili 19,3 milioni di euro per le piccole e medie imprese del settore ortofrutticolo, come previsto dalla legge di bilancio 2023. Il prestito si pone come strumento per dare liquidità finanziaria alle Pmi dell’ortofrutta con finanziamenti di importo fino al 50% dei ricavi registrati dal richiedente nel 2022 e comunque con una soglia di 30mila euro, di durata quinquennale, di cui due anni di preammortamento, con rate trimestrali posticipate e quindi inizio del rimborso a 27 mesi dalla erogazione. Il prestito Cor è concesso a tasso agevolato, con abbattimento fino ad azzeramento degli interessi dovuti, nei limiti di capienza del “de minimis” di ciascun beneficiario. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 18 aprile.