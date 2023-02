"Ortofrutta, più dialogo tra istituzioni e produttori"

La Fiera Fruit Logistica - la fiera leader a livello globale per il commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi che abbraccia l’intera catena del valore dell’industria ortofrutticola e che si è svolta dall’8 al 10 febbraio scorsi a Berlino - è stata l’occasione per Cso Italy di presentare alle Istituzioni il sistema ortofrutticolo italiano presente alla manifestazione e rappresentato nella serata dai più grandi gruppi ortofrutticoli italiani. L’occasione è stata importante per sottolineare da una parte l’autorevolezza del nostro comparto, rappresentato dalle eccellenze italiane, e dall’altro per portare avanti un dialogo costruttivo e approfondire i temi e le priorità del nostro settore con le Istituzioni che oggi sono state presenti nella cornice privilegiata della collettiva Italy ’The Beauty of Quality’ di Cso Italy. Fra i temi che sono stati approfonditi, la sempre maggiore difficoltà a produrre sia in quantità che in qualità, a causa del cambiamento climatico e dei problemi fitosanitari. Non mancano i problemi commerciali - è stato detto - soprattutto legati all’apertura dei nuovi mercati e alla mancanza di reciprocità. Non è da trascurare inoltre il grave problema derivante dalla mancanza di manodopera specializzata. Le politiche europee che conducono verso la giusta strada della sostenibilità, concetto unanimemente condiviso a partire dal mondo produttivo, non può realizzarsi senza un’oggettiva valutazione dell’impatto e senza tenere in conto di garantire la sostenibilità economica delle aziende. Quello che manca al nostro Paese - hanno concordato gli operatori presenti alla fiera - è un vero "sistema Italia", a partire da un concetto di interministerialità per un dialogo fattivo su temi comuni che interessano diverse aree. Paolo Bruni, presidente di Cso Italy, che ha organizzato e coordinato un incontro nell’ambito della rassegna, dichiara: "La nostra serata ha rappresentato una straordinaria occasione di confronto tra gli operatori più rappresentativi del nostro Paese, la delegazione del governo italiano e l’ambasciatore italiano in Germania. E’ stata una vera e propria rappresentazione di ciò di cui il nostro Paese ha bisogno in questo momento: collaborazione e dialogo fra le Istituzioni, mondo commerciale e produttivo. Cso Italy - conclude Bruni – ha dimostrato anche in questa occasione di essere lo strumento per favorire questa sinergia". Quest’anno, Ferrara ha ricoperto un ruolo di primo piano alla prima fiera mondiale dell’ortofrutta, Fruit Logistica appunto, con il nostro Paese che detiene il primato degli esporitori, e aziende di primissimo piano del nostro territorio. Nell’area ’The Beauty of Italy’, cuore della presenza nazionale alla fiera, si sono ritrovati Marco Salvi, presidente del Gruppo Salvi e di Fruitimprese, Paolo Bruni, presidente Cso Italy, Matteo Mazzoni, direttore commerciale del Gruppo Mazzoni, insieme con il direttore generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Luigi Polizzi.

re. fe.