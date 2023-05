Oscar a stelle e strisce "Cercansi nuovi cervelli Un patto con l’università"

E’ stata premiata oltre oceano per TX Control, riconosciuto prodotto dell’anno al Nab Show di Las Vegas, la convention internazionale su broadcast, intrattenimento, tecnologie multimediali, cinema, ingegneria elettronica. Forte del riconoscimento punta all’Internet of Things – Internet degli oggetti intelligenti – e cerca nuovi cervelli, ossia profili come scientist, sviluppatori e altri, difficili da reperire. E guarda a Unife per trovarli. E’ la tech company ferrarese 22HBG, fondata da Gianluca Busi, associata Confindustria Emilia, che consolida così la sua presenza nel mercato digitale. Hub leader nel campo della tecnologia e delle telecomunicazioni, vive un momento aureo. Ha lanciato a febbraio l’App di intelligenza artificiale Peperoni AI, una delle prime che ha tentato la strada dell’umanizzazione, in una ottica di dialogo con chi se ne serve, non di sostituzione dell’uomo. Poi, il premio per TX Control. Come spiega il Ceo Busi, "TX Control è un sistema di monitoraggio e controllo a distanza di dispositivi, pensato per piccole emittenti come grandi network, di cui verifica trasmettitori, server, ricevitori satellitari". A servirsene sono brand come Rtl, Mediaset, Autostrade per l’Italia, alcuni grossi provider americani. Frutto di sette anni di ricerca, è stato sviluppato dal team guidato da Renzo Marrazzo. Premiato per "le funzionalità smart e di intelligenza artificiale – si legge – che permettono un monitoraggio e controllo efficiente ed in tempo reale", realizzato in collaborazione con Elenos è oggi pronto per raggiungere nuovi target nel cosiddetto Internet of Things – l’Internet degli oggetti intelligenti, dagli smartphone, ai tablet a quelli della quotidianità sul lavoro – riconosciuto come paradigma tecnologico che può incidere sulla competitività delle imprese, sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni, sulla qualità della vita. TX Control presidia costantemente la rete e permette di inviare allarmi personalizzati via sms, e-mail, notifiche push, whatsapp o telegram, producendo report e suggerimenti di ottimizzazione. Per il futuro, l’obiettivo è "monitorare qualsiasi oggetto" con Internet of Things. Ecco perché "servono nuovi cervelli". "Abbiamo bisogno di sviluppatori, scientist, project manager, figure di alto profilo". 22HBG ambisce a stringere rapporti con l’Università di Ferrara.