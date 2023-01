Oscar dei campeggi, in lizza il ’Village Florenz’ "Una struttura all’avanguardia nell’inclusione"

Visibilità internazionale per l’Holiday Village Florenz di Gianfranco Vitali. La struttura, situata al Lido degli Scacchi, è arrivata in finale nel prestigioso concorso ‘ADAC Camping Awards 2023’ che premierà con una sorta di ‘Oscar dei campeggi’ le strutture europee più virtuose. La proclamazione del vincitore avverrà nella giornata di venerdì a Stoccarda e vede la struttura ricettiva della famiglia Vitali unica finalista italiana nella categoria ‘Cambiamento demografico ed accessibilità’. A contendere il primo posto al Florenz sono in lizza altri due campeggi: uno in Francia e l’altro in Germania. "Esprimiamo la nostra soddisfazione per il prestigioso risultato ottenuto da un struttura da sempre all’avanguardia nella direzione della piena accessibilità e della inclusione sociale" - commentano da Ascom Confcommercio Ferrara. Nel 2006 il Village Florenz di Gianfranco Vitali - che è anche presidente della delegazione Ascom a Comacchio - ha iniziato la sua collaborazione con Roberto Vitali (amministratore e fondatore di Village4All) e, sotto la sua supervisione, ha realizzato soluzioni di totale accessibilità per i portatori di difficoltà motorie e l’anno scorso ha implementato ulteriormente il villaggio lavorando per la realizzazione di percorsi di fruibilità per quanti abbiano carenze visive. Dunque, una realtà all’avanguardia, quella in finale nel concorso promosso da ADAC, il più grande Automobil Club europeo che associa circa 21 milioni di automobilisti: un gruppo di quaranta esperti del settore ha selezionato i finalisti in quattro ambiti di premiazione: l’Italia è presente con sole due strutture finaliste (una è appunto il ‘Florenz’) in due di queste categorie.

v.f.