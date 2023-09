Oscar green, menzione per il ferrarese Mattia Baretta

"L’Oscar Green è la dimostrazione della vitalità del settore, di un’agricoltura che ha nei giovani il motore del cambiamento. Con oltre 2500 realtà, guidate in Emilia-Romagna da under 35". Lo ha detto il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Marco Sforzini. Gli alfieri del rinnovamento che parte dalla terra sono i giovani imprenditori agricoli Coldiretti premiati nella finale regionale di Oscar Green 2023, l’annuale premio all’innovazione in agricoltura voluto da Coldiretti Emilia Romagna e Giovani Impresa Emilia Romagna. Nell’agriturismo Corte dei Landi di Reggio, alla presenza dei presidenti e dei direttori provinciali di Coldiretti, assieme al presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, al direttore Marco Allaria Olivieri, al delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Marco Sforzini e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, è stato affrontato in apertura, con il contributo del presidente di Anbi nazionale Francesco Vincenzi, il tema ’Clima, le sfide del futuro’. A Mattia Baretta della società agricola Baretta Lorenzo e Loreno di Volania (Comacchio) è andata la menzione speciale ’Agricoltura resiliente’ per il progetto ’Il fungo alleato dell’ambiente!’. Mattia insieme ai docenti della sua facoltà di biotecnologie agrarie di Ferrara ha intrapreso un progetto “on farm” di ricerca nei suoi terreni.

Nella foto il delegato giovani impresa Coldiretti Ferrara Stefano Bellini con Mattia Baretta