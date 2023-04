Oscar per l’ambiente Al Comune 2 ’tartarughe’

E’ stato presentato ieri, nella residenza municipale, il riconoscimento al Comune di Ferrara conferito dal gruppo Plastic Free. L’amministrazione è stata premiata per essere una tra le più virtuose a livello nazionale. Il riconoscimento, rappresentato dall’attribuzione del simbolo di due ’tartarughe’, dove tre tartarughe rappresentano l’eccellenza, è stato conferito in occasione della cerimonia ufficiale che si è tenuta l’11 marzo scorso a Palazzo Re Enzo a Bologna "per l’impegno profuso attraverso rapporto di collaborazione dell’amministrazione con Plastic Free; corretta gestione dei rifiuti urbani; contrasto agli abbandoni illeciti; educazione e sensibilizzazione cittadini; azioni virtuose nel proprio territorio". Per il Comune di Ferrara è intervenuto l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni che ha ricevuto l’attestazione dalla referente di Plastic Free provinciale Laura Felletti Spadazzi e dal referente comunale Carlo Santoro.

"È un riconoscimento importante – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – frutto di una proficua e consolidata collaborazione con i referenti ferraresi dell’associazione Plastic Free, attraverso un percorso ormai pluriennale di attività messe in campo sul territorio con azioni di pulizia ambientale ma anche di sensibilizzazione mirate a rendere più consapevoli in particolar modo i giovani. Per Ferrara si tratta della riconferma di un riconoscimento già attribuito l’anno scorso – ha sottolineato un premio all’impegno del Comune e che l’amministrazione ha fortemente voluto anche per dare ancor più valore e continuità al percorso di sensibilizzazione ambientale portato avanti dalla onlus, concretamente attiva ormai da qualche anno sul territorio". "È per me motivo di orgoglio – ha commentato la referente Plastic Free per la provincia di Ferrara Laura Felletti Spadazzi – che il Comune di Ferrara abbia sposato questa progettualità e venga premiato anche per il 2023, potrà così inserire nella propria comunicazione il bollino Plastic Free simbolo di un impegno concreto. Si tratta di un percorso, un riconoscimento all’impegno degli amministratori locali che con le loro scelte possono contribuire ad una transizione verso una maggiore attenzione e rispetto dell’ambiente". "Inizieremo presto a lavorare ad un piano d’azione – ha concluso l’assessore – per portare nel 2024 il nostro comune a raggiungere il riconoscimento massimo delle tre tartarughe".

Lauro Casoni