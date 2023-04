Ospedale, 7.5 milioni dalla Regione per adeguare e sistemare l’edificio

CENTO

Dalla Regione, come già accennato, destinati all’ospedale di Cento 7,5 milioni di euro per interventi di riqualificazione funzionale e messa a norma del Santissima Annunziata. L’annuncio ufficiale ieri da parte degli assessori alle Politiche per la salute, Raffaele Donini e al Bilancio, Paolo Calvano. L’importante cifra servirà per il completamento dell’adeguamento dell’ospedale alla prevenzione incendi, estendendo a tutta la struttura gli impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora degli allarmi, realizzando le compartimentazioni orizzontali e verticali e rinnovando l’impiantistica meccanica antincendio. I lavori verranno realizzati per fasi, al fine di gestire le interferenze con le attività sanitarie. Ci sarà anche il ripristino della facciata principale su via Vicini, già messa in sicurezza con impalcati provvisori a causa del degrado degli elementi in calcestruzzo dei cornicioni e della armature. Sarà occasione per mettere anche il rivestimento a cappotto e per la sostituzione dei serramenti, migliorando l’efficienza energetica del fabbricato. Infine, l’intervento consentirà di completare la ristrutturazione del padiglione F con le finiture edilizie e impiantistiche. Nella stessa Conferenza si è parlato della riforma dell’emergenza-urgenza con un numero telefonico che invierà i casi lievi ai Cau o infermieri a domicilio e, per chi va ai Ps autonomamente, la presa in carico veloce.

l.g.