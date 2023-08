"Ospedale, a rischio ginecologia e urologia"

CENTO

È ancora una volta il Comitato dei cittadini in soccorso al pronto soccorso di Cento a portare a conoscenza del territorio, lamentando il silenzio della politica, di altri movimenti all’interno dell’ospedale di Cento che porterebbero a ulteriore depotenziamento della struttura, riducendo ancora ginecologia e urologia, e puntando il dito anche contro l’amministrazione comunale. "Le informazioni mi arrivano da fonte interna e sicura su cambiamenti già attivati da qualche settimana – dice il portavoce Marco Gallerani – rassicurano che il pronto soccorso non verrà toccato ma ci sono ulteriori indebolimenti dei servizi dell’ospedale, portando via anche personale, in favore di Cona. E’ inaccettabile. Per Ginecologia, a differenza di quanto era stato detto, l’Ausl ha dato disposizione che se una donna gravida si presenta al pronto soccorso per qualsiasi motivo, non viene presa in visione ma dev’essere indirizzata a Cona, con tempi che si dilatano. Per Urologia, invece, la disposizione è di mandare al Delta, a 100 km di distanza con tutte le difficoltà del caso e un servizio a Cento ridotto a 8 ore per 3 giorni la settimana oltre alla riduzione di letti. Azioni di continuo indebolimento del nosocomio". E il punto nascite. "Il sindaco aveva fatto dichiarazioni e prese di posizione ma ci risulta che ora la sala parto sia smantellata, diventata un magazzino e Ausl date disposizioni per il ricollocamento altrove delle ostetriche. Ne rimarrebbero solo 3 – prosegue – alle rassicurazioni che erano state date, non risultano dunque atti concreti che vadano in quel senso". Ci si domanda dunque, se dopo la sospensione del servizio fino a settembre, il punto nascita riaprirà. "Ciò che non è più tollerabile è anche il silenzio del sindaco che invece aveva fatto promesse e prese di posizione: o non è stato fatto nulla o non ha portato a risultati – spiega – ed è intollerabile che i cittadini siano informati dei depotenziamenti solo a fatto compiuto". In merito all’incontro l’Ausl rimarca, ancora una volta che "non è previsto alcun depotenziamento del pronto soccorso. Per quanto riguarda l’Urologia l’azienda sta cercando di sopperire all’assenza di alcuni professionisti che si sono dimessi attraverso l’indizione di bandi e altre modalità di reclutamento. Tali sforzi, che continueranno, hanno consentito di individuare due professionisti che a breve prenderanno servizio per tornare ad ampliare il servizio, che comunque viene garantito attraverso la turnistica degli urologi presenti in Azienda. Allo stesso modo è l’impossibilità a reperire personale che ha portato alla sospensione dell’attività del Punto nascita. E va precisato che, in tale situazione, il trasferimenti delle pazienti in stato di gravidanza che accedono al Pronto soccorso verso l’ospedale di Cona è mirato a garantire il miglior e più sicuro trattamento possibile".

Laura Guerra