Ospedale, centrodestra e Orgoglio centese: "Sì alla manifestazione"

CENTO

Il centrodestra unito parteciperà alla manifestazione di sabato organizzata dai cittadini, per contrastare la riduzione del pronto soccorso di Cento. "Anche il centrodestra – si legge in una nota unitaria di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – già promotore della raccolta firme che ha ricevuto un grande sostegno da parte dei cittadini, parteciperà all’evento in programma sabato pomeriggio. Come rappresentanti dei partiti di centro destra, ma soprattutto come cittadini centesi, annunciamo la nostra partecipazione. A differenza della conferenza indetta dal sindaco tramite mezzo stampa, senza averci minimamente coinvolto preventivamente e durante la quale il sindaco stesso non ha indossato la fascia (simbolo che rappresenta tutti i cittadini), crediamo che questa iniziativa possa veramente coinvolgere tutta la cittadinanza, esattamente come è stato fatto con la nostra raccolta firme. Proprio per questo motivo in coda all’evento faremo l’ultimo banchetto di raccolta firme in piazza Guercino dalle 17 alle 19. Siamo certi che con una grande partecipazione a questo evento ed alla raccolta firme si potrà avere una risposta concreta dall’amministrazione Regionale". Alla stessa manifestazione parteciperanno anche gli esponenti di ’Orgoglio Centese’. "Ci identifichiamo in tutte le premesse contenute nell’appello lanciato da tanti cittadini centesi – scrivono da Orgoglio – per il tramite del proprio portavoce Marco Gallerani e crediamo che questa manifestazione popolare rappresenti il modo migliore con cui la citta possa e debba fare sentire la propria voce con grande senso di responsabilità e senza divisioni o strumentalizzazioni di bandiera. Riteniamo che la sanità sia un bene prezioso e di tutti, per questo sabato ci saremo. Con convinzione e sempre al fianco dei cittadini".