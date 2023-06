"Ospedale, da Regione e Comune solo silenzi"

I silenzi, i ruoli di amministrazione e regione che scaricano le colpe sul governo, il lavoro fatto ma soprattutto le nuove problematiche legate all’ospedale di Cento, sono stati gli argomenti al centro dell’incontro di ieri di Fratelli d’Italia. Ha aperto il consigliere comunale Alessandro Guaraldi, che ha ribadito di continuare la battaglia, ha ricordato le 7000 firme in solo 20 giorni, ribadito la preoccupazione per il depotenziamento del pronto soccorso, ma anche portato alla luce un’altra situazione. "In questi giorni in ospedale c’è un grave problema strutturale – tuona –, numerose infiltrazioni d’acqua hanno danneggiato parti di macchinari e soffitto, con pezzi addirittura caduti del controsoffitto, crendo problemi di sicurezza. Lavorare in un ambiente dove cade il soffitto non può essere considerato sicuro".

Poi la parola alla consigliera Francesca Caldarone. "Non capiamo se al sindaco non vengano dette le cose o se tace anche davanti ai consiglieri. Un silenzio che dà fastidio soprattutto dall’assessore alla sanità Mario Pedaci, che è un medico a contatto tutti i giorni con le problematiche della gente e che è a conoscenza di cosa succede in ospedale. Anche in commissione il sindaco e Pedaci continuano a stare in silenzio". A parlare del ruolo di Governo e Regione è stato l’onorevole Mauro Malaguti, che ha citato i "buchi della sanità regionale, che da anni ha scelto di smantellare gli ospedali minori per razionalizzare i costi. Hanno chiuso Bondeno, Copparo e Comacchio, la grande estensione della nostra provincia fa sì che i tempi per le ambulanze siano molti lunghi – dice –. Cento ora andrebbe savaguardato e potenziato. Non si può non dare colpe alla giunta di sinistra al potere dagli anni ‘70. Il governo stanzia, ma sulla sanità la competenza è delle regioni". Poi Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, che ha già presentato diverse interrogazioni. "Il sindaco sarebbe l’ufficiale sanitario dei propri cittadini e la mancanza di comunicazione è grave perchè prende parte al distretto sociosanitario e alle decisioni importanti nella commissione territoriale. In Regione al momento, l’unica risposta è che il pronto soccorso è oggetto di investimenti e valutazioni".

Laura Guerra