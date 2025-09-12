"Ospedale da riqualificare. Vanno chiariti tempi e costi"

La sanità territoriale torna al centro del dibattito politico in Emilia-Romagna. In particolare, riflettori puntati sull’Ospedale di Cento, per il quale si attende da tempo l’avvio di un importante intervento di riqualificazione. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, spiega che si tratta di un intervento necessario per utilizzare al meglio le potenzialità della struttura. "Chiarire le tempistiche per la riqualificazione dell’ospedale di Cento – dice Gianella – è necessario per utilizzare al meglio le potenzialità della struttura. Come annunciato in aprile del 2023 da parte degli allora assessori regionali alle Politiche per la salute Raffaele Donini e al Bilancio Paolo Calvano, era stato destinato un finanziamento complessivo pari a 7,5 milioni di euro, di cui 7,125 milioni da fondi statali e 375 mila da fondi regionali, a beneficio all’Ospedale di Cento. La riqualificazione funzionale del Santissima Annunziata di Cento risulta essere un intervento necessario per utilizzare al meglio le potenzialità della struttura e, allo stesso tempo, dare un supporto concreto a tutti i professionisti che lavorano all’interno dell’Ospedale".

Pertanto, Gianella chiede alla Giunta "se siano note le tempistiche previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ospedale, in che modo sarà garantita la continuità dei servizi sanitari durante l’esecuzione dei lavori e se l’importo previsto abbia subito variazioni al rialzo, visto l’ingente lasso di tempo trascorso dall’annuncio". Un tema, quello della riqualificazione dell’ospedale di Cento, che rimane caldo nel tempo e al centro del dibattito non solo centese ma regionale.