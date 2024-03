Ospedale del Delta, arriva la tenda della protesta

LAGOSANTO

Dopo Cona, la protesta in tenda h24 promossa dal sindacato Fials si sposta all’ospedale del Delta a Lagosanto. L’iniziativa si terrà dinanzi all’ingresso principale della struttura sanitaria a partire dalle 9 del mattino di martedì. Come spiegato dalla segretaria generale territoriale di Fials, Mirella Boschetti, le ragioni della protesta sono legate alla necessità di aumentare gli stipendi ai professionisti, di tutelare la sanità pubblica, "per una reale presa in carico dei cittadini fragili ed anziani". E ancora, "per abbattere le liste di attesa, più risorse economiche per i passaggi di fascia, più assunzioni a tempo indeterminato e meno ore di straordinario, per dare continuità all’assistenza, per fare funzionare i servizi ospedalieri, territoriali, di prossimità" e inoltre garantire rispetto e sicurezza per tutto il personale che opera nella sanità, "nei reparti di degenza, nei pronto soccorso/118, nei Servizi Psichiatrici, a domicilio, nelle carceri, nei front-office, bersagli della violenza fisica e verbale degli utenti e vittime dell’organizzazione del lavoro". Alla Regione vengono chieste risorse aggiuntive "per incrementare il salario accessorio per la valorizzazione del personale che tanto ha dato e continua a dare in termini di tempo e fatica per frenarne la fuga, per fidelizzare i propri dipendenti".