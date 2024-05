Ospedale del Delta, Bonazza: "I tagli continuano, ora basta"

LAGOSANTO

Denuncia gli ennesimi tagli all’ospedale del Delta, il candidato a sindaco di Lagosanto, Gianluca Bonazza della lista "R-Innovare". In una dettagliata nota segnala come siano "Due i posti letto di terapia Intensiva in meno, oltre ad una sensibile riduzione oraria rispetto alla ordinaria attività operatoria per le specialità di ortopedia, urologia, chirurgia generale ed oltre alla riduzione di 15 posti letto nelle aree di degenza chirurgica". Sottolinea come per la sanità regionale il nosocomio laghese "è diventato il terreno di gioco preferito per i tagli di budget nascondendo una realtà più oscura e pericolosa ovvero l’erosione sistematica di un pilastro fondamentale per la sanità del territorio, nello specifico dell’ospedale Del Delta, in favore dell’asse sanitario "Istituto Ortopedico Rizzoli - ospedale Argenta".

La nota prosegue evidenziando come la Direzione sanitaria e politica regionale celebri i propri ’successi’ nella riduzione dei costi sanitari, "i cittadini si trovano a pagarne il prezzo, spesso con la propria salute e quella dei propri cari, di liste d’attesa interminabili, carenze di personale e strutture obsolete. Un’ingiustizia - continua Bonazza - che non possiamo permetterci di ignorare". Evidenzia che il governo aumenta i fondi per la sanità e la Regione, governata dal Partito democratico, taglia i fondi dell’ospedale del Delta per garantire risorse alla "Linea Rossa sanitaria che parte dallo Istituto Rizzoli per fermarsi ad Argenta".

Invita tutti gli altri candidati alla corsa a sindaco, Bertarelli e Pambianchi, ad "alzare la voce non senza ricordargli che l’isolamento è foriero solo di desertificazione".

c.c.