Ospedale del Delta, la lungodegenza è Covid free "Convertito un settore da dieci posti letto"

Il Covid allenta la presa e così anche gli ospedali modificano i loro reparti, che in precedenza erano usati soprattutti per fare fronte ai pazienti contagiati dal Coronavirus. Al nosocomio del Delta, l’azienda sanitaria fa sapere che ci saranno delle novità importanti.

A seguito del mutato andamento pandemico e della costante minore richiesta ed occupazione di posti letto Covid, e della conseguente opportunità di aumentare ulteriormente la disponibilità di posti letto Covid free, a partire da ieri, il reparto Lungodegenza dell’ospedale del Delta è Covid free. Anche l’ultimo settore dell’Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie con dieci posti letto precedentemente dedicati a pazienti Covid positivi o sospetti, è stato quindi riconvertito e destinato a pazienti Covid free. Pertanto da ieri la dotazione della Lungodegenza del Delta ammonterà a 30 posti letto Covid free, suddivisi in 3 settori da 10 posti letto ciascuno. La gestione dei pazienti Covid positivi asintomatici, in coerenza con le altre Unità Operative e in linea con le più recenti indicazioni regionali ed aziendali, potrà avvenire all’interno delle cosiddette stanze ’bolla’ o Covid room. Rimane attiva l’area dedicata per i pazienti Covid positivi sintomatici all’interno del settore da 13 posti letto presso la Medicina dell’Ospedale del Delta.

La buona notizia è che il Covid allenta la sua morsa e i malati sono sempre di meno e la gravità dei casi si sta attenuando. L’azienda sanitaria sta quindi correggendo il tiro, liberando degli spazi per altre patologie e per dare un servizio sempre più efficente ai propri pazienti. Ora l’ospedale del Delta avrà dieci posti letto in più da utilizzare. Si tratta di una dotazione fondamentale per un nosocomio fondamentale per la provincia.