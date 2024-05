"Ospedale del Delta, nessun dirottamento di risorse ad Argenta"

LAGOSANTO

"Come negli anni precedenti, e come nelle altre strutture, per l’ospedale del Delta è stato predisposto un piano di riorganizzazione delle attività programmabili per il periodo estivo, al fine di consentire al personale di usufruire delle ferie". Inizia così la replica dell’Azienda sanitaria locale alle affermazioni del candidato sindaco Gianluca Bonazza sui tagli all’ospedale del Delta. "Tale riorganizzazione, analoga a quella del 2023, non intaccherà l’attività chirurgica urgente – spiegano dall’Ausl – Non vi è alcuna strategia finalizzata a dirottare risorse dall’ospedale di Lagosanto a quello di Argenta e al contrario il Delta è oggetto di vari progetti per ampliarne l’attività. Il piano di riordino provinciale della chirurgia prevede infatti che diventi ospedale di riferimento per la casistica di media e bassa complessità, con un prevedibile aumento di interventi. Sono stati inoltre acquisiti device (con fondi Pnrr pari a 1,9 milioni di euro) per dar vita ad un innovativo progetto di teleriabilitazione, destinato ai pazienti anziani e fragili delle aree interne, che avrà proprio all’ospedale del Delta il proprio hub".

Sempre sul tema risorse, aggiungono "vanno ricordati gli investimenti per il nuovo Pronto soccorso inaugurato lo scorso luglio (due milioni in opere edili e tre per la digitalizzazione), quelli per la Pma (in corso) per duecentomila euro in lavori e centomila in apparecchiature, nonché ulteriori 480mila in apparecchiature tecnologiche già acquisite o in via di acquisizione. Non può essere negato, in conclusione, un tema di scarsa attrattività dell’ospedale del Delta rispetto al reclutamento del personale, sia medico sia delle professioni sanitarie. Spesso i bandi vanno deserti e il turnover è molto alto, verosimilmente anche per le difficoltà di trasporto che caratterizzano il territorio di riferimento".