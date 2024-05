Ospedale del Delta, Pambianchi: "Concentriamoci su obiettivi reali"

LAGOSANTO

Andrea Pambianchi della lista ’Lagosanto che si muove’, definisce ’il fascino della fantasia’ la richiesta di un servizio pediatrico continuativo al Delta fatta dal sindaco laghese Cristian Bertarelli, dopo l’incidente ad un minore nella vicina pista di kart e trasportato a Cona. Una disamina, l’impossibilità di avere questo servizio all’ospedale del Delta basato sui numeri che ne richiederebbero l’attivazione e in base alle attuali leggi. Pambianchi invita a "stringere i denti e cercare di mantenere quello che abbiamo e migliorare quel che resta, tutto il resto è utopia!". Propone l’accertarsi che tutto il servizio di emergenza, ovvero mezzi e risorse, sia potenziato e ben distribuito sul territorio. Evidenzia come il problema "cocente del nostro ospedale sia quello del reparto di medicina che da 59 posti, con un personale medico tirato all’osso potrebbe, vedrebbe una riduzione di circa 15 posti letto". Sottolinea come serva avere un quadro chiaro e preciso dei problemi reali dell’ospedale del Delta "visto che ci stanno chiudendo posti letti a nostra insaputa. La direzione ha iniziato con un anticipo al 22 aprile posticipato al 17 giugno dopo elezioni. Chiusure studiate per attuare ed aumentare la dotazione dei posti letto in Obi (osservazione breve) e non per la fruizione programmatica delle ferie del personale sanitario". Segnala come "in questi 5 anni l’attuale giunta laghese, non è mai riuscita a fare proposte credibili per l’ospedale del Delta e fronteggiare il depauperamento di reparti e personale, con grave danno ai cittadini". Infine chiede "perché fare proposte di fantasia, quando dovremmo concentrarci - chiude Pambianchi - tutti su obiettivi reali".

c.c.