"Ospedale del Delta, tanti professionisti sempre disponibili"

Caro Carlino,

scrivo per segnalare quella che, per la mia personale esperienza, ritengo un’ottima struttura. Sono stata paziente, dopo un intervento ortopedico, del centro di Medicina riabilitativa terapia fisica dell’ospedale del Delta di Lagosanto. Qui ho trovato un reparto accogliente, famigliare e con personale molto disponibile, che mi ha sostenuto e aiutato non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Per il trattamento ricevuto e la grande umanità vorrei ringraziare la dottoressa Furlini e in modo particolare i miei terapisti: Sara, Federico e Marzia per la loro professionalità e l’affetto dimostratomi nei mesi di terapia.

Luciana Melchiorri

* * *

Basta usare

machete e balestre

Caro Carlino,

agli imbecilli che brandiscono machete e balestre spero che vengano irrogate pesantissime sanzioni e punizioni e vorrei in tal senso ricordare la solenne scomunica con cui Papa Innocenzo II nel 1139 proibisce l’uso della Balestra fra i cristiani, arma "mortale e avversa a Dio ed inadatta ad essere usata fra i cristiani". Che la legge ponga argine e ferma deterrenza, condannando, a cotanta scellerata, impunita, demenzialità.

Davide

* * *

Niente estradizione,

l’Italia si faccia sentire

Caro Carlino,

dopo lo schiaffo ricevuto dalla Francia sull’estradizione dei terroristi anche assassini, l’Italia dovrebbe attuare una ritorsione specifica e perfino pretestuosa anche in settori diversi da quello della giustizia, facendo riferimento a quel affronto. Penso al campo culturale, economico e perché no sportivo. Non si può porgere ancora l’altra guancia, perché, come diceva qualcuno, di guance ne abbiamo solo due.

Gino Bongini

*** ***

Mozziconi a terra,

quanta inciviltà

Caro Carlino,

in giro vedo sempre più maleducazione. E mi riferisco al gettare i mozziconi di sigaretta per terra. Possibile che nessuno faccia nulla? Le normative ci sono, mettiamole in pratica.

Sara Bartolomei