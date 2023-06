"Ospedale di comunità, c’è carenza di personale"

"Al potenziamento di posti letto all’Os.Co (Ospedale di comunità) di Copparo deve corrispondere un adeguamento del personale". È questa la richiesta presentata all’Azienda Usl di Ferrara dalla segretaria generale territoriale di Fials Mirella Boschetti. Il tema, assieme ad altri, è stato portato alla riunione sindacale che si è tenuta lo scorso 30 maggio: "In quella sede, Fials ha richiamato l’attenzione anche sull’ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro afferenti all’Os.co di Copparo, che va ad aggravare la già critica e cronica situazione interna, più volte formalmente segnalata – afferma Boschetti –. La causa ultima, il repentino incremento dei posti letto, da 17 a 23, a cui non ha corrisposto l’adeguamento del personale di turno, con grave disagio da parte degli infermieri e degli operatori socio-sanitari (Oss)". L’aumento dei posti letto è stato assunto per garantire assistenza a seguito dell’alluvione in Romagna. Boschetti precisa che la solidarietà e l’assistenza ai cittadini alluvionati va garantita, "ma – prosegue – è troppo facile essere generosi, scaricando gli oneri sugli infermieri e sugli Oss". Non si fa attendere la risposta della direzione dell’Azienda Usl: "Rispetto all’aumento di ricoverati all’Osco di Copparo, effettuato in occasione della tragedia dell’alluvione in Romagna, va precisato che il numero di ricoverati non ha mai superato i 20 e che gli standard di dotazione di personale infermieristico sono sempre stati rispettati e al bisogno rinforzati. Rispetto alla realizzazione di posti letto di Osco all’ospedale del Delta, con spirito di massima trasparenza, ai sindacati è stata comunicata una mera ipotesi di studio di fattibilità che peraltro non contempla la sottrazione di posti letto presenti. Non vi è alcun progetto concreto o documento formale in tal senso. Così come è una mera ipotesi il passaggio di una delle automediche da h24 ad h12, comunque dopo una osservazione e valutazione che durerà non meno di sei mesi". Infine, riguardo alle dotazioni di personale la direzione rimarca come "le risorse umane dell’Azienda Usl sono aumentate del 7,29%, passando da 2.271 nel 2019 a 2.973 nel 2022, e quelle dell’Azienda Ospedaliero Universitaria sono aumentate nello stesso periodo del 5,58% passando da 2.525 a 2.666. È altrettanto noto che il servizio Personale interaziendale sta bandendo continue selezioni per implementare e strutturare le dotazioni di entrambe le aziende. La Direzione dunque, non solo sa bene che “bisogna assumere” ma lo sta anche facendo".