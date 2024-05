Ospedale di comunità, ecco i lavori per realizzare 20 posti letto

Partirà domani il cantiere, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la dell’Ospedale di Comunità a Codigoro. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara. L’intervento, in cui saranno investiti circa 2.700.000 euro, consentirà l’attivazione, entro la prima metà del 2025, di venti posti letto di Ospedale di Comunità ad indirizzo riabilitativo. I lavori interesseranno un’area di circa 1.100 metri quadrati, collocata al primo piano della Casa della Comunità, con opere di riqualificazione funzionale ed impiantistica. Per consentire l’installazione del cantiere verranno modificati gli accessi e la viabilità all’interno della struttura sanitaria codigorese. Nello specifico, per chi accede in auto (utenti, personale dipendente e fornitori) è previsto un unico punto di accesso e di uscita dalla struttura da via Crocettola. L’accesso in corrispondenza della sbarra, sempre su via Crocettola, sarà riservato agli automezzi di cantiere e, dunque, non sarà utilizzabile per tutta la durata dei lavori. Temporaneamente sospeso anche l’accesso pedonale in prossimità della sbarra, per evitare interferenze con le attività del cantiere. Per chi raggiunge la struttura a piedi restano utilizzabili gli ingressi alla Casa della Comunità situati su via F. Cavallotti. Come riportato nella nota dell’Azienda Usl di Ferrara, la viabilità interna subirà delle modifiche che verranno evidenziate da apposita segnaletica. Verranno appositamente istituiti tratti a senso unico alternato e tratti a senso unico. Utenti, personale dipendente e fornitori sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni presenti sul luogo, per circolare in sicurezza all’interno dell’area.

v.f.