Ospedale, il caso in Regione: "No al taglio dei servizi"

L’ospedale di Cento arriva in commissione regionale dopo 9 mesi dal deposito delle 7000 firme raccolte dalle forze politiche locali di Fratelli d’Italia, Lega, Avanti Cento e Forza Italia mentre sono ancora nel cassetto quelle raccolte dal movimento cittadino promosso da Orgoglio Centese. La raccolta firme per il nosocomio di Cento arriva in commissione Politiche per la Salute questa mattina, alle 10,30 quando verrà discussa la petizione popolare per chiedere il mantenimento dei Servizi Sanitari correntemente offerti presso l’Ospedale SS. Annunziata di Cento. Discussione che avverrà in Commissione Regionale IV, trattata come secondo punto all’ordine del giorno. E intanto, è ancora una volta il gruppo dei Cittadini Uniti in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento a tornare sullo slittamento della chiusura del Punto nascite dell’Ospedale di Cento.

"E’ stato sospeso da giugno e non risultano comunicati ufficiali da parte dell’Ausl ferrarese indicanti la chiusura o ulteriori slittamenti della sospensione, i tempi e altre indicazioni che possano chiarire ai cittadini quale sia la reale situazione di questo reparto – dice il portavoce Marco Gallerani – e non la solita narrazione forviante che indica nel calo nascite la causa principale: a Cento negli ultimi dieci anni è stata del 68% contro il 26% nazionale e 27% regionale". E punta il dito. "Un silenzio ingiustificato della dirigenza sanitaria ferrarese nell’affrontare le problematiche gestionali della sanità provinciale – prosegue - Tale situazione acuisce gravità se ai silenzi dell’Ausl aggiungiamo quelle dei vari sindacati e le balbettati dichiarazioni rilasciate dal sindaco Accorsi nelle varie interviste di fine anno in merito al SS. Annunziata. Questi è arrivato persino a dichiarare che "in sostanza non vi sono stati depotenziamenti", sancendo così o di non essere informato sulla realtà di quanto avvenuto in questi mesi all’interno dell’Ospedale di Cento, ad esempio in tema di Urologia oltre a tanti altri e alla stessa sospensione del Punto nascite. Cosa gravissima essendo lui la prima autorità sanitaria del Comune, o di voler nascondere la realtà ai cittadini per difendere la propria parte politica regionale e non subire critiche, come se queste non arrivassero ancora più forti dai suoi silenzi complici". E si accendono i toni. "Questi silenzi devono finire e le autorità sanitarie e politiche devono dare risposte concrete atte a rafforzare l’Ospedale di Cento e non a depotenziarlo a favore della struttura di Cona – aggiunge Gallerani - E’ un intero territorio a pretenderlo, perché troppo importante è la sua funzione per tutti noi cittadini che vi abitiamo. Il diritto di essere curati bene e vicino casa è fondamentale e non esiste parte politica o carriera personale che valga più di esso". Nei giorni scorsi, era intervenuta anche l’europarlamentare leghista Alessandra Basso che aveva detto che presto sarebbe tornata a Cento ‘per mantenere alta l’attenzione e parlare con il comitato di cittadini, sia per esercitare il ruolo ispettivo che consente la carica, e toccare con mano la situazione della struttura per raccogliere elementi e sostenere la comunità centese"

Laura Guerra