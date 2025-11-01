Marche, sos liste d'attesa

"Ospedale, il declassamento è realtà. Depotenziata la terapia intensiva"

Cento, il comitato dei cittadini punta l’indice anche sul calo drastico degli interventi nel reparto di chirurgia

Cento, il comitato dei cittadini punta l’indice anche sul calo drastico degli interventi nel reparto di chirurgia

Cento, il comitato dei cittadini punta l’indice anche sul calo drastico degli interventi nel reparto di chirurgia

"Dopo ciò che abbiamo cercato di scongiurare con il nostro appello di inizio ottobre e che altri hanno bollato come ’voci da smentire in maniera categorica’, il depotenziamento della Terapia Intensiva all’Ospedale di Cento è avvenuto". A dare la notizia non sono Comune o Ausl ma ancora una volta il gruppo Cittadini in soccorso all’Ospedale. "Gli spostamenti del personale sanitario, fino a prima dell’estate addetto ai 6 posti di Terapia intensiva e ora collocato ufficialmente in altri reparti interni – dice Marco Gallerani – certificano la scellerata trasformazione del reparto in Subintensiva, con tutte le conseguenze negative del caso. Ad oggi sono attivi solo 1 o 2 posti d’Intensiva e gli altri 4 di Subintensiva". E parlano delle conseguenze. "Siamo stati contattati da un Professore che ha lavorato al SS. Annunziata per tantissimi anni e che ha ritenuto di far conoscere le nefaste conseguenze di questo declassamento – prosegue – ossia, il calo drastico, tra gli altri, degli interventi nel reparto di Chirurgia, ormai limitato a operazioni di media e bassa difficoltà. Quelli che riguardano casi più complicati, sono di fatto già trasferiti a Cona, dove esistono ben 17 sale operatorie che evidentemente sono da riempire, cosa successa praticamente mai negli anni. L’ennesima dimostrazione di ciò che diciamo da tempo: esiste un disegno politico di depotenziare gli Ospedali periferici, come Cento, a favore della mega struttura di Cona". E punta il dito verso il silenzio della politica centese per la quale aveva già chiesto le dimissioni dell’assessore alla sanità e medico al SS.Ma Annunziata Mario Pedaci, chiedendo una sollevazione del personale ospedaliero. "E’ cronica assenza o insignificanza dell’amministrazione comunale in tema di difesa dell’Ospedale, evidentemente più impegnati a nascondere e giustificare le scelte della loro parte politica regionale – tuona – invece di aiutare con i fatti i cittadini bisognosi di cure in una struttura vicina. Ci rivolgiamo dunque a Primari, dirigenti e a tutto il personale sanitario che lavora nella struttura ospedaliera centese, affinché reagiscano al suo svuotamento operativo, facendo emergere le questioni e facendo valere, presso l’Asl ferrarese, le ragioni sacrosante del mantenimento in forza del nosocomio. E’ un intero territorio a chiederlo. E’ il bisogno fondamentale di una comunità. Questo è tempo nel quale è un dovere morale reagire, pacificamente ma in maniera risoluta, a questioni che recano danni gravissimi alla comunità. Noi lo facciamo da molto ma non è sufficiente, malgrado qualche buon risultato sia stato raggiunto, come evitare che il Pronto Soccorso diventasse Cau".

