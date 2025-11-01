"Ospedale, il declassamento è realtà. Depotenziata la terapia intensiva"

"Dopo ciò che abbiamo cercato di scongiurare con il nostro appello di inizio ottobre e che altri hanno bollato come ’voci da smentire in maniera categorica’, il depotenziamento della Terapia Intensiva all’Ospedale di Cento è avvenuto". A dare la notizia non sono Comune o Ausl ma ancora una volta il gruppo Cittadini in soccorso all’Ospedale. "Gli spostamenti del personale sanitario, fino a prima dell’estate addetto ai 6 posti di Terapia intensiva e ora collocato ufficialmente in altri reparti interni – dice Marco Gallerani – certificano la scellerata trasformazione del reparto in Subintensiva, con tutte le conseguenze negative del caso. Ad oggi sono attivi solo 1 o 2 posti d’Intensiva e gli altri 4 di Subintensiva". E parlano delle conseguenze. "Siamo stati contattati da un Professore che ha lavorato al SS. Annunziata per tantissimi anni e che ha ritenuto di far conoscere le nefaste conseguenze di questo declassamento – prosegue – ossia, il calo drastico, tra gli altri, degli interventi nel reparto di Chirurgia, ormai limitato a operazioni di media e bassa difficoltà. Quelli che riguardano casi più complicati, sono di fatto già trasferiti a Cona, dove esistono ben 17 sale operatorie che evidentemente sono da riempire, cosa successa praticamente mai negli anni. L’ennesima dimostrazione di ciò che diciamo da tempo: esiste un disegno politico di depotenziare gli Ospedali periferici, come Cento, a favore della mega struttura di Cona". E punta il dito verso il silenzio della politica centese per la quale aveva già chiesto le dimissioni dell’assessore alla sanità e medico al SS.Ma Annunziata Mario Pedaci, chiedendo una sollevazione del personale ospedaliero. "E’ cronica assenza o insignificanza dell’amministrazione comunale in tema di difesa dell’Ospedale, evidentemente più impegnati a nascondere e giustificare le scelte della loro parte politica regionale – tuona – invece di aiutare con i fatti i cittadini bisognosi di cure in una struttura vicina. Ci rivolgiamo dunque a Primari, dirigenti e a tutto il personale sanitario che lavora nella struttura ospedaliera centese, affinché reagiscano al suo svuotamento operativo, facendo emergere le questioni e facendo valere, presso l’Asl ferrarese, le ragioni sacrosante del mantenimento in forza del nosocomio. E’ un intero territorio a chiederlo. E’ il bisogno fondamentale di una comunità. Questo è tempo nel quale è un dovere morale reagire, pacificamente ma in maniera risoluta, a questioni che recano danni gravissimi alla comunità. Noi lo facciamo da molto ma non è sufficiente, malgrado qualche buon risultato sia stato raggiunto, come evitare che il Pronto Soccorso diventasse Cau".

Laura Guerra