Ospedale in Etiopia, un aiuto a suor Laura

Il Circolo Unione ha ospitato l’altra sera una applauditissima conversazione di suor Laura Girotto, missionaria salesiana, creatrice di un’associazione con sede a Cento, cui si deve la realizzazione ad Adwa, in Etiopia, di un ospedale di grande qualità. L’incontro ha consentito una raccolta fondi a sostegno di questa struttura che serve migliaia di persone. Sono molti i medici e i paramedici italiani che hanno trascorso intere settimane di attività in quel nosocomio. Ma non c’è, ad Adwa, solo un ospedale ma anche una missione che da anni aiuta mamme e bambini oltre che a consentire a molte donne di partecipare a corsi di formazione professionale. L’ultima sfida di suor Laura dopo il Covid, gli abusi e lo sfruttamento dovuti alla guerra nel Tigray, con la crisi umanitaria più orribile e dimenticata del mondo, è quella di restituire a migliaia di giovani, mutilati di guerra, gli arti che hanno perduto durante il conflitto e con essi una dignità e una nuova prospettiva di vita.