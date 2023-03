Ospedale, l’eurodeputata Basso: "È una struttura da potenziare"

LAGOSANTO

"I ‘conti in rosso’ della sanità dell’Emilia-Romagna e il timore di un eventuale commissariamento, che ha indotto l’assessore regionale a chiedere alle Aziende sanitarie locali di contenere le spese, ci impone una ancora maggiore vigilanza sulle strutture sanitarie, soprattutto territoriali". A fronte di questo contesto, Alessandra Basso, eurodeputata Lega-ID, ha recentemente visitato l’ospedale del Delta di Lagosanto, insieme al sindaco Cristian Bertarelli. "Le preoccupazioni del primo cittadino sono fondate, dal momento che i posti letto della struttura si sono ridotti nel tempo da 285 a 184 e che si è registrato un depotenziamento di alcuni servizi – rileva Basso -. L’ospedale dovrebbe essere invece progressivamente potenziato, poiché il servizio copre un territorio vasto e complesso". Basso è stata accolta dal direttore del Distretto Sud Est dell’Ausl di Ferrara. "Mi complimento con i sanitari per il loro straordinario lavoro. Va posta tuttavia una grande attenzione alle criticità relative al personale medico e infermieristico – rimarca l’onorevole –. Bene gli investimenti sulla struttura. Mi auguro però di poter assistere al taglio del nastro del Pronto soccorso nella data che mi è stata prospettata a giugno". Basso, in chiusura, ha promesso "uno stretto monitoraggio parlamentare in merito alla situazione concernente la sanità pubblica ferrarese". Soddisfatto il sindaco Bertarelli: "Durante la visita sono stati sciolti molti dubbi sulle voci inerenti la conversione dei posti letto di chirurgia degli ultimi giorni, ricordando che negli anni passati sono state fatte promesse non mantenute. Chiedo ufficialmente all’Ausl di Ferrara se si tratti di profezie o di precise scelte".

v.f.