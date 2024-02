"Ospedale, lunghe liste d’attesa". Ma l’Ausl: "Stiamo investendo"

Acceso scambio di vedute sulla situazione dell’ospedale del Delta di Lagosanto, fra l’associazione Socialista Liberale, circolo Delta del Po e la direzione sanitaria. Fra le contestazioni, degli esponenti del garofano, le lunghe liste d’attesa. Il circolo socialista lamenta come "ci siano da sostituire le poltrone dei degenti, occorra fornire sollevatori per i pazienti agli operatori sanitari, ma anche che organico nella struttura ospedaliera ha bisogno di essere notevolmente rafforzato". Segnala la quasi indisponibilità dei trapani di chirurgia e la mancanza di magneti che non consentono la chiusura delle porte tagliafuoco. Una situazione che sembra "andare sempre di più verso una sanità che preveda soluzioni private" per colori i quali possono permetterselo. La risposta della Direzione Sanitaria è arrivata a stretto giro. "Saranno acquisite in noleggio 6 sistemi di anestesia dotati di monitoraggio ed una colonna laparoscopica per chirurgia mininvasiva. Era solo un magnete che mancava ad una sola porta non antincendio". L’azienda sanitaria elenca la spesa per il nuovo Pronto Soccorso con investimento di 2 milioni e si aggiungono altri 800mila per camera calda e altri 300mila per la riqualificazione del reparto di procreazione medicalmente assistita. "La segnalazione di tre trapani Zimmer rotti suscita interrogativi sulla gestione delle manutenzioni preventive", replicano i socialisti. E chiedono una spiegazione più dettagliata sulle decisioni prese durante quelle 24 ore critiche, ribandendo che "la tempestività sugli interventi migliorativi richiesti è fondamentale".

c. c.