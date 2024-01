"Ospedale, nessun taglio. Punto Nascite? Aspettiamo"

Nessun depotenziamento dell’ospedale di Cento, ma anzi la promessa del continuo investimento per potenziare il presidio riconoscendone le eccellenze e la posizione baricentrica, mentre per il Punto Nascite, la sospensione pare difficile da sbloccare, non solo per il numero di parti molto al di sotto della soglia dei 500 richiesta, ma soprattutto per la mancanza di personale. E sulla deroga di chiusura chiesta dalla Regione un anno fa, il Ministero ancora tace. E’ quanto è emerso ieri mattina in Commissione Sanità della Regione, in risposta alla petizione del centrodestra con 7mila firme che chiedevano il mantenimento dei servizi sanitari attivi nell’ospedale. Il tecnico della Regione Mattia Altini, nella sua relazione, ha snocciolato gli investimenti sulla struttura, ma anche i numeri in aumento, dei servizi come i 3546 ricoveri del 2023 e le varie eccellenze.

"Il Pronto soccorso non è mai stato messo in discussione o con depotenziamenti, ma anzi è aumentata la risposta infermieristica – ha detto –anche le attività operatorie saranno potenziate, viste le importanti liste d’attesa. Il calo delle nascite e di organico, invece, non permette al momento la riattivazione del punto nascite e siamo in attesa della risposta del ministero sulla deroga alla chiusura". Concetti espressi anche dal direttore sanitario dell’Ausl di Ferrara. "Si era cercato di convogliare partorienti su Cento ma non si è riusciti. Un servizio sospeso però non deve non far dimenticare tutti gli altri esistenti – ha continuato Emanuele Ciotti –. Per ginecologia, ad esempio, si aumenta l’attività chirurgica. La commissione tecnica ha dato parere negativo rispetto alla proroga richiesta per la chiusura perché la sicurezza è il principio che guida. Non si riesce ad avere la continuità di ginecologi, l’unica pediatra rimasta sta supportando Cona e anche il numero delle ostetriche non consente di riaprire. Questa è stata una importante occasione di dialogo e conoscenza, perché quelle 7000 firme dovevano una risposta e mi impegnerò a comunicare meglio tutti i servizi del nosocomio".

Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) oltre ad annunciare un’interrogazione a proposito delle infiltrazioni da pioggia in Radiologia, ha chiesto "l’attivazione di un percorso virtuoso per il punto nascita prevedendo anche incentivi per il personale, in quanto, se 7000 persone chiedono garanzie, qualcosa non ha funzionato, rimarcando anche che diverse informazioni arrivavano proprio dall’amministrazione comunale, chiarendo che non si possono dare le colpe al Governo attuale dopo tanti anni di Pd".

E la Lega. "Mi sarei aspettato un impegno chiaro della Giunta o, comunque, qualche traccia di programmazione, invece delle solite scuse che servono solo a giustificare la mancata riapertura del Punto Nascite e i dubbi sul futuro del plesso – dice Fabio Bergamini –. Serve potenziare Pronto soccorso e servizi ospedalieri, ma anche una Casa della Maternità, per restituire valore e il diritto di nascere a Cento per i suoi cittadini, ma sul quale la Giunta non si esprime". Simone Pelloni (Rete civica) sul tema della carenza di personale dice che "anche sul Pronto soccorso non si può dire che non si corrono rischi" e si domanda se "rischiare di partorire in auto o a casa non sia meno sicuro che in un ospedale sotto 500 nascite, rimarcando che si depaupera il territorio di servizi fondamentali". E’ Marcella Zappaterra (Pd) a "chiedere invece al Governo più impegno perché la Regione non può sostituirsi in un sistema che patisce carenza di personale e col silenzio davanti alla richiesta di deroga". Valentina Castaldini (Forza Italia) si chiede se con il personale il punto nascita potrebbe continuare ad esistere, ribadendo che le richieste dei 7mila cittadini non devono restare inascoltate, ma indica una strada. Per Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle si parla di ‘errata programmazione’ mentre Marilena Pillati (Pd) punta sulla scelta per la sicurezza delle partorienti.

Laura Guerra