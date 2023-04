"Ospedale, non stiamo con chi vuole chiudere"

CENTO

Alle critiche di non unità rivolte dalla maggioranza e Orgoglio Centese al centrodestra per le iniziative per contrastare il ridimensionamento del pronto soccorso di Cento, dure le parole, in risposta, non solo di chi siede in opposizione, ma anche da sinistra. "La colpa sarebbe quella di non fare ‘comunella’ con chi sta dalla stessa parte di chi vuole chiudere – tuona l’onorevole Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia - La decisione di un declassamento e sostanziale chiusura dell’ospedale cittadino è esclusivamente della Regione, Pd, e non del Governo o del Ministero. A loro e al sindaco vorrei solo ricordare che quando chiusero l’ospedale Sant’Anna di Ferrara raccogliemmo 12.000 firme e non servirono a nulla. Visto che l’assessore regionale Donini dice che non c’è rischio commissariamento della sanità regionale e che i conti sono in ordine, lo dimostri evitando di chiudere altri servizi fondamentali per i cittadini. Tutto il resto sono solo polemiche pretestuose". Poi la risposta centese. "Fatti non polemiche – dicono Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – continuiamo la raccolta firme che ha già superato le 2000 adesioni. Il nostro ospedale non può cedere alle polemiche e ringraziamo i cittadini che hanno capito che questa battaglia è di tutti indipendentemente dalle bandiere che si vedono in piazza. La destra centese si è fatta promotrice di questa iniziativa, ma diverse realtà hanno aderito e non capiamo le polemiche sorte in questi giorni da forze politiche che hanno deciso di convocare una conferenza senza anticipazioni, dichiarando il tutto tramite stampa e contemporaneamente a una nostra occupazione di suolo pubblico dedicata proprio alla raccolta firme. Preferiamo i fatti concreti alle polemiche. Ogni iniziativa in tutela dell’ospedale è importante ma non siamo noi a dover essere accusati di voler apparire".

E danno appuntamento per le firme nei mercati di Cento, Renazzo, Casumaro e Dodici Morelli. Forti anche le accuse del Pci. "Guardando la conferenza stampa del sindaco davanti all’ospedale, sottolineiamo la fumosità e la vaghezza dell’intervento quasi costretto data la montante protesta cittadina – tuona il referente provinciale Stefano Randelli - In concreto cosa ha comunicato? Semplicemente la convocazione di un presidio di 30’. Riteniamo che le sue dichiarazioni abbiano un solo motivo, puramente politico: il PD, in maggioranza comunale, è il partito che da anni, non solo a livello regionale, spinge ed attua politiche per la riduzione dell’assistenza sanitaria pubblica a favore dei grandi gruppi privati. Una regione, la nostra, guidata da Bonaccini, attuale presidente del Pd e sponsor politico del nostro sindaco. Invitiamo Accorsi a mettere la sanità pubblica prima dell’appartenenza politica, a proteste più sostanziose".

Laura Guerra