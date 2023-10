Ospedale, nuovo padiglione con 11 milioni del Pnrr

Argenta verso un ospedale sicuro e sostenibile, nel Mazzolani-Vandini si prepara l’area per la costruzione del nuovo padiglione con fondi Pnrr. Iniziano le opere preliminari alla realizzazione del progetto "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", un investimento importante, dal valore di 11 milioni di fondi targati Pnrr, per la realizzazione di un nuovo padiglione con il duplice scopo di migliorare la sicurezza sismica e avere un padiglione "green", con limitato consumo energetico, e di riorganizzare l’intero presidio ospedaliero. Per preparare l’area di cantiere, oggi (giovedì 5 ottobre) inizieranno gli abbattimenti degli alberi che insistono sul sedime del nuovo padiglione di progetto, autorizzati in Conferenza dei servizi del 24 dicembre 2022, necessari alla successiva attivazione del cantiere. L’abbattimento degli alberi di media grandezza, dodici nella prima fase e un’altra ventina successivamente, è indispensabile per consentire i lavori, al termine dei quali ne sarà collocato a dimora un numero superiore. A compensazione, infatti, saranno reimpiantati alberi in numero maggiore rispetto a quelli abbattuti, nelle aree libere di proprietà e nelle nuove aree esterne che si realizzeranno a ultimazione del progetto, tenendo conto le essenze autoctone e meglio adatte alle condizioni climatiche del luogo. È il primo passo per avviare i lavori, che contemplano la demolizione di due corpi di fabbrica, edificati precedentemente alle attuali norme sismiche, per i quali eventuali interventi di adeguamento. E, appunto, la costruzione di un nuovo fabbricato rispondente alle normative vigenti. Il nuovo paglione ospiterà al piano interrato spogliatoi del personale e locali tecnologici; al primo piano spazi dedicati alla degenza, per complessivi 52 posti letto.

f.v.