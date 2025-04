Ospedale, visita ai reparti e il punto sui servizi

La Direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini, lunedì scorso, ha visitato l’ospedale del Delta di Lagosanto per fare il punto su servizi e progetti relativi alla struttura. Con lei la Direttrice amministrativa Marinella Girotti, il Direttore sanitario Roberto Bentivegna, la direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio, la Direzione ospedaliera (dottor Claudio Balboni) e la dottoressa Federica Borghesi.

La dott.ssa Natalini ha incontrato i direttori delle Unità operative "per ascoltare direttamente dalla loro voce l’andamento delle proprie attività, le relative prospettive di sviluppo ed i margini di miglioramento che potremo conseguire insieme", poi ha visitato i vari reparti tra cui il Pronto soccorso – Medicina d’Urgenza diretto dal dottor Daniele Cariani, oggetto di un importante intervento di rifacimento, coordinato dalle Attività tecniche dirette dall’architetto Giovanni Peressotti, completato con la camera calda, per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro.

La Dg ha evidenziato come il nosocomio laghese rappresenti l’ospedale di riferimento per il Sud-Est, "con numerose specialistiche e anche attività di grande eccellenza". Non è mancato un momento di confronto con i sindaci di Lagosanto Cristian Bertarelli e di Fiscaglia Fabio Tosi, quest’ultimo in qualità di neo-presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria: "C’è stato – ha riferito Natalini - uno scambio reciproco di visioni e di proposte e ci siamo già dati appuntamento per rifare il punto della situazione e per confrontarci ancora".

I due primi cittadini si sono detti soddisfatti dell’andamento dell’incontro: "È l’inizio di un percorso costruttivo frutto di un confronto trasparente e chiaro – ha commentato Bertarelli –; ora come sindaco aspetto le risposte e le proposte che ne deriveranno e che in passato non sono state quelle che ci aspettavamo". Lo conferma anche il presidente della Ctss Tosi: "Abbiamo cercato di mettere a fuoco tutti quegli aspetti che vorremmo migliorare di questa struttura in integrazione coi servizi sul territorio".