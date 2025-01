Ospedali, le grandi opere del Pnrr. In cantiere oltre trenta milioni

Sanità e grandi lavori con il Pnrr, il 2025 sarà l’anno decisivo, ma tantissimo è già stato fatto. Ecco un bilancio dell’anno che si è appena chiuso.

I lavori e le acquisizioni di apparecchiature finanziati per le Aziende Sanitarie ferraresi ammontano a 32 milioni di euro. Oltre agli interventi dedicati al rafforzamento delle strutture territoriali, sono previsti 6.420.000 euro per l’acquisizione delle ’grandi’ apparecchiature destinate agli ospedali (Cona e territorio). Ad oggi tutti i cantieri più rilevanti sono stati attivati ed i lavori sono in corso.

Il quadro. Tra gli interventi rilevanti in fase avanzata, il cantiere per il completamento della Casa della Comunità di Bondeno (ex Ospedale “Fratelli Borselli”) ed il progetto finanziato con risorse statali per un ulteriore intervento da realizzare nella Casa della Comunità Cittadella San Rocco di Ferrara di 13 milioni di euro. Nei mesi scorsi sono partiti interventi di ristrutturazione per altri 4,5 milioni. Sono in corso i lavori della Casa di Comunità di Portomaggiore (che riguardano la residenza del Dipartimento di Salute Mentale), per un valore di 1.461.288 euro e di ristrutturazione della Casa della Comunità di Copparo (3.201.469 euro) che si concluderanno entro la fine del 2025. Altri tre interventi, che riguardano il miglioramento dell’accessibilità delle Case della Comunità per 420mila euro. A Comacchio (114.238,44 euro) i lavori sono in corso e termineranno entro il primo semestre 2025. Interventi analoghi sono in partenza a Bondeno (147.300 euro) e Codigoro (161.324 euro). Si concluderanno nella seconda parte del 2025.

Casa, cura, telemedicina. Altri sei progetti riguardano il capitolo Pnrr ’Casa come primo luogo di cura e telemedicina’. Nel corso del 2024 sono stati eseguiti i lavori, per 600mila euro, relativi alle Cot, tutte ora operative: quella di Ferrara (463.100 euro), Argenta (90.714,58), Bondeno (14.750) e Comacchio (30.713). Si aggiungono le apparecchiature tecnologiche per l’interconnessione tra strutture ed i dispostivi medici per 581mila euro. Sono partiti i lavori per il ’Rafforzamento dell’assistenza sanitaria e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)’. Si tratta di due progetti per 5.232.491. Il primo è la manutenzione dell’Ospedale di Comunità di Codigoro: 2.291.554 euro, lavori sono in corso. Il secondo è la ristrutturazione dell’Ospedale di Comunità di Ferrara: 2.940.937. I lavori sono già in fase avanzata. Entrambe queste opere dovranno concludersi entro il 2025.

Innovazione e ricerca. Realizzazione del nuovo padiglione dell’ospedale di Argenta, per 14.106.877 euro, già avviati. L’ultimazione per il primo trimestre del 2026. All’ospedale di Agenta è prevista l’installazione di una nuova risonanza magnetica. A livello provinciale sono in corso di acquisizione apparecchiature per 2.771.565 euro per la sostituzione di attrezzature più obsolete (mammografi digitali, ecotomografi ginecologico 3D, sistemi radiologici digitali diretti).

Il territorio. Due milioni per l’acquisizione di apparecchiature e attrezzature elettrobiomedicali, da installarsi negli ospedali (principalmente al Delta) e da consegnare a pazienti che le utilizzeranno per prestazioni di teleriabilitazione, limitando i tempi e facilitando pazienti fragili che risiedono nelle aree più interne. Le risorse complessive del Pnrr destinate all’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara ammontano a 9.640.702 euro, tutti destinati all’aggiornamento tecnologico e digitale.