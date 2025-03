Ospedali migliori d’Italia, c’è anche Cona

L’ospedale Sant’Anna è stato recentemente classificato al 38esimo posto nella classifica annuale “World’s best hospital 2025”, stilata dal magazine Newsweek in collaborazione con Statista. Questa posizione riconosce l’ospedale ferrarese come uno dei migliori in Italia.

In totale sono stati vagliati 133 ospedali italiani, tra i quali i primi tre sono il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, il Policlinico universitario Gemelli di Roma e l’Irccs San Raffaele di Milano. La classifica di Newsweek si basa su un ampio processo di valutazione, che include un sondaggio online di migliaia di esperti (medici, direttori ospedalieri e professionisti sanitari), dati sull’esperienza dei pazienti, parametri di qualità ospedaliera e un sondaggio sull’implementazione dei Patient-Reported outcome measures (Prom).

Questi ultimi sono questionari standardizzati convalidati, compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del benessere funzionale e della qualità della vita. Inoltre la classifica tiene conto dell’eccellenza delle cure erogate, della presenza di medici di chiara fama, di uno staff infermieristico di alta qualità e di tecnologie all’avanguardia. Successivamente un board di esperti internazionali valuta gli ospedali e stila la classifica mondiale, i cui risultati vengono pubblicati annualmente da Newsweek.