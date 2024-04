Ospitalità e turismo, al Vergani c’è ’Aeht Youth Parliament 2024’

Aeht-Youth Parliament 2024, iniziato martedì 2, prosegue fino a sabato 6 aprileù all’istituto scolastico ‘Vergani-Navarra’. Si tratta di un evento internazionale del Consorzio Europeo Aeht (Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme), che riunisce scuole e istituti di alta formazione nel settore dell’ospitalità e del turismo nei 27 paesi dell’Ue. All’incontro di presentazione sono intervenuti l’assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak, il dirigente del Vergani Navarra Massimiliano Urbinati, il referente del progetto AEHT Youth Parliament Nicola Coctza e la presidente di Euro Project Lab Alexandra Storari. "Come Comune – ha detto Kusiak – siamo soddisfatti di patrocinare e sostenere un momento unico e di grande valore per tutta la città che ospita la prima edizione italiana. L’evento rappresenta una grande opportunità in particolare per gli studenti coinvolti. Un grazie, quindi a chi ha contribuito all’organizzazione e a rendere possibile un evento come questo, una occasione d’incontro tra culture di paesi diversi e che trovano nella Unione Europea sede di confronto, riflessione, dialogo per costruire". Nel dettaglio l’AEHT Youth Parliament 2024 è riservato a 30 giovani studenti di età compresa tra 18 e 24 anni che attualmente frequentano una scuola membro AEHT e provengono dai 27 paesi dell’Unione Europea del settore dell’ospitalità e del turismo. "Una grande opportunità per Ferrara - ha aggiunto Urbinati -, in questi giorni l’evento si propone di rafforzare e sostenere l’educazione informale, lo sviluppo personale e le competenze trasversali degli studenti nel settore dell’ospitalità e del turismo". Il programma dell’AEHT Youth Parliament 2024 prevede, tra l’altro, tavole rotonde con esperti del settore, visite guidate alla scoperta della città per promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale di Ferrara, esperienze eno-gastronomiche alla scoperta delle tipicità e dei prodotti del territorio e cerimonia di chiusura con cena di gala.

Mario Tosatti