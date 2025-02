Oss, verso il primo giorno di scuola . In 70 al corso lanciato da Quisisana

Lunedì, nella sala consiliare del Comune di Ostellato, inizierà ufficialmente il primo giorno di scuola per 20 persone che sognano di diventare professionisti nell’assistenza alla persona. Il bando lanciato da Residenze Quisisana lo scorso novembre ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ostellato ed è stato interamente organizzato e seguito dall’Istituto Cappellari di Ferrara, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Emilia-Romagna.

Alla selezione hanno partecipato più di 70 candidati, a testimonianza del forte interesse per la professione di Operatore Socio Sanitario da parte di cittadini ferraresi pronti ad assistere persone bisognose, in un settore che unisce diverse generazioni. Quisisana Ostellato è da sempre impegnata a migliorare costantemente il livello di assistenza. Per questo ha promosso il corso, concentrando le ricerche sul territorio, con l’obiettivo di rispondere anche alle crescenti esigenze occupazionali. La professione di Operatore Socio Sanitario rappresenta una opportunità per entrare nel mondo del lavoro ed in particolare in quello della sanità, sia provata che pubblica. Forte la richiesta di queste figure.