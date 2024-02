Osservatorio astronomico: "Siamo pronti a riaprirlo"

BONDENO

Lo sguardo sui cieli delle notti d’estate, per scrutare pianeti e stelle. L’osservatorio astronomico comunale di Stellata era chiuso da più di due anni. Adesso, grazie alla passione e alla dedizione degli esperti dell’Associazione Astrofili Sadr (Scienza astronomia divulgazione ricerca) Aps, riprende finalmente vita. Sono stati gli unici a rispondere, entro il 20 febbraio, all’avviso pubblico del Comune di Bondeno che è proprietario dell’edificio adibito ad osservatorio astronomico. Si trova a Stellata di Bondeno in via Antonio Gramsci, in un grande piazzale, circondato dal verde, accanto alla pista di pattinaggio e ai locali della sagra. Il cuore della vita sociale.

"Avere una convenzione con il Comune ci permette di interloquire meglio con l’ente, richiedere il patrocinio per conferenze, manifestazioni, iniziative – spiega il vicepresidente Marcello Parmeggiani -. Già gestiamo l’osservatorio e il planetario Euno Borsatti, privato, della Florida. Ci sembra giusto prendere in carico quello comunale". Sono 14 i soci, di Bondeno, Finale Emilia, Ficarolo, Ferra. Tra loro ci sono appassionati , amatori, dilettanti, ma c’è anche chi lo fa di professione, come Pietro Bergamini astrofisico, che mette a disposizione le sue conoscenze. Obiettivi e impegni: "Vorremmo riuscire a modernizzarlo, istallando un’apertura automatizzata della cupola che ora è manuale – racconta Parmeggiani - e installare il collegamento da remoto al telescopio. In questo modo anche chi è casa può fare osservazione diretta dal telescopio e permette a enti, università, progetti di ricerca, di potersi collegare direttamente al telescopio. La cupola è piccola è permette più agilmente di essere manovrata da remoto".

Dopo due anni di chiusura gli associati si mettono all’opera: "C’è da fare un po’ di manutenzione sul posto – spiegano - controllare i collegamenti del telescopio, valutare la pulizia dello specchio e la mobilità cupola. Contiamo di essere attivi ad inizio estate, quando ci sono i cieli più belli". Un obiettivo vicino: "Durante particolari giornate dell’anno apriremo al pubblico – assicura Parmeggiani – per l’osservazione delle costellazioni e degli oggetti celesti dal telescopio per le cittadinanza. Dà una grande soddisfazione quando siamo a contatto con la persone. L’adulto tende a perdere la capacità di meravigliarsi. Quando invece guardano Saturno con i suoi anelli, riscopre la capacità di stupirsi. L’astronomia aiuta molto. Si torna a scoprire il piacere di essere bambini".

Claudia Fortini