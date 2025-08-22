"Osservatorio centese, un’eccellenza scientifica"

Un tornado sul Sole, un gigantesco vortice che sta facendo parlare di sé e che è stato immortalato anche dagli Astrofili Centesi, che stanno ampliando la possibilità di osservazione del cielo, focalizzando sul Sole grazie alla strumentazione che hanno e che è stata implementata anche con il radar solare Helios che sta dando riscontri davvero stupefacenti.

"E’ un tornado di gas incandescente che si avvita nello spazio, composto da un gas surriscaldato e carico elettricamente, guidato dal potentissimo campo magnetico del Sole, che si torce e crea delle colonne giganti di materia – spiega Thomas Mazzi degli Astrofili Centesi – Enorme. Le sue colonne di plasma possono raggiungere altezze fino a 10 volte il diametro del nostro pianeta. Per osservare il tornado solare, non si può usare un telescopio normale, poiché la sua luce intensa e la sua radiazione sono pericolosissime per l’occhio umano e per la maggior parte degli strumenti amatoriali. Servono satelliti e telescopi terrestri specializzati – spiega –. Alcuni Osservatori a terra, come quello di Cento, sono in grado di studiare l’attività solare, usando strumentazione professionale molto specifica".

L’osservatorio di Cento si sta focalizzando sempre più sull’osservazione del Sole, diventando un punto di riferimento per lo studio della nostra stella. Questa “vocazione solare” gli permette di studiare il Sole in modi diversi, non solo con la luce che i nostri occhi vedono. Ora a Cento, infatti, si può osservare il Sole in luce bianca, che permette di osservare la superficie e le macchie solari, zone scure e più fredde legate a un’intensa attività magnetica, in luce H-alpha che è un tipo di osservazione che utilizza un filtro speciale e permette di vedere l’atmosfera solare più profonda. "Questo tipo di analisi è fondamentale per capire l’origine delle tempeste solari e la loro interazione con il vento solare – precisa – Grazie a questa combinazione di tecniche, l’Osservatorio di Cento è in grado di avere una visione più completa e dettagliata del Sole e dei suoi eventi, contribuendo in modo significativo alla ricerca scientifica". Un tassello è proprio l’aver catturato la particolare foto del tornado solare.

Laura Guerra