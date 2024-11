’Ossessione bibliofila’ approda nelle librerie

Da qualche giorno è in libreria ’Ossessione bibliofila’, per i tipi di La Nave di Teseo. Il volume, stampato in mille copie, costituisce anche il quinto numero dei

Quaderni dell’Aldus Club di Milano, massimo sodalizio bibliofilo italiano che ebbe come presidenti Leonardo Sciascia e Umberto Eco. Curato dal saggista, traduttore e bibliofilo Antonio Castronuovo, raccoglie l’esperienza di venti voci eterogenee per età ed esperienze intellettuali ma accomunate dalla divorante passione per i libri. Non è un caso che il curatore sia anche autore del fortunato ’Dizionario del bibliomane’ (Sellerio, 2021), contenente una nutrita serie di fatti inerenti al mondo degli amanti dei libri, un cosmo caratterizzato da "frenesie, ossessioni, capricci e irragionevoli stramberie". Quella della bibliofilia è, in effetti, passione capace di trasformarsi e degenerare facilmente in bibliomania, il che avviene quando non si possiedono più i libri ma si è ’posseduti’ da essi. Tornando a ’Ossessione bibliofila’, lo psicoterapeuta Aristide Saggino, nell’intervento intitolato ’Siamo noi bibliofili affetti da disturbo di accumulo?’, non ritiene che al collezionista, proprio in quanto tale, sia diagnosticabile tale disturbo, introdotto, nel 2013, nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5. Il che, con ogni probabilità, farà tirare un respiro di sollievo a molti... Tra i contributi, particolare interesse riveste anche ’La gloria di Priamo’, del noto sociologo, recentemente scomparso, Franco Ferrarotti, che ripercorre la propria esperienza di ’uomo di carta’, fedele alla logica del libro stampato e della lettura ’lenta’. Ferrarotti si dice consapevole della sconfitta – in un mondo iper-accelerato e pervaso dalla ’febbre di arrivare primi’ – della parola scritta e stampata, concludendo con la necessità di riconoscere e celebrare la nobiltà di tale débacle, solo così essendo possibile ’tornare alla terra’, riscoprire l’"umiltà del vivente", l’humus, appunto, da cui germina la vita.

Infine, ricco di suggestioni è l’intervento, strutturato in forma di lettera a un Procuratore della Repubblica, del giurista e accanito bibliofilo Oliviero Diliberto, ’Confessione di un delitto’: la ’sottrazione’, con il favore delle tenebre, dalla casa avita di alcuni volumetti grigi della nota collana BUR. Infine, una notazione bibliofila. I primi centotrenta esemplari del volume, magnificamente illustrato, sono impressi su carta Fedrigoni Arena Ivory Bulk e numerati a mano: centodieci in numeri arabi per i soci dell’Aldus Club e venti in numeri romani per il Comitato direttivo di tale associazione. Le restanti ottocentosettanta copie, non numerate, sono impresse su carta Fedrigoni Arena Natural Bulk.

*Avvocato