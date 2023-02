"Ostacoli per disabili, problema che viene da lontano"

Caro Carlino,

sono attivista disabile per i diritti delle persone con disabilità ed ex consigliere comunale di Ferrara. Premetto che una persona con disabilità può parcheggiare ovunque senza creare intralcio per la circolazione. Può parcheggiare nelle strisce blu senza pagare il parcheggio qualora non vi fosse la possibilità di parcheggiare in quello adibito alle persone con disabilità. Premetto altresì che chiunque ne abbia diritto può far richiesta di un ’Cude europeo’, contrassegno unificato disabili europeo, e non solo con disabilità al 100%, come lo posso essere io essendo disarticolato di gamba. La storia di quei parcheggi non è solo di oggi, cioè mi spiego è vecchia forse quanto la città. Quindi lo dico per onestà intellettuale, ma, prima di questa giunta, vi era un ufficio preposto dove vi era una persona che, insieme all’attuale garante, gridavano “Ferrara città più accessibile d’Italia“. Quindi questo problema viene da lontano ma vero è che sia prima e sia ora, il problema è rimasto tale quale. Ora che Ferrara sia la più accessibile d’Italia vien da ridere, mentre non vien da ridere per il problema. Non voglio spezzare lance a favore di nessuno, ma vero è che poi così accessibile la città non è. Nel frattempo confidiamo nella tecnologia che ha fatto passi da gigante e nel frattempo usufruisca del codice della strada, e vedrà che di tal parcheggio non se ne farà nulla. Grazie,

Paolo Vezzani