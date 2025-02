Ostellato: al Barattoni c’è Leonardo Manera con ’Homo modernus’

Sabato a Ostellato andrà in scena ’Homo modernus’, lo spettacolo di e con Leonardo Manera alle 21 al Barattoni, a cura dell’associazione ’Il ragno d’oro’. Il coronavirus, inevitabilmente, ci ha posto di fronte ai nostri limiti. Pensavamo che per ogni domanda ci fosse una risposta pronta, pensavamo che per ogni malattia ci fosse la cura adatta, di vivere in una società così evoluta da preservarci da sofferenze impreviste. Invece abbiamo scoperto che non è così. In questo spettacolo Leonardo Manera, uno dei comici più celebrati grazie a Zelig, prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro. Info: 347-3081187.