Ostellato boccia l’impianto fanghi "Già nel 2019 creò molti problemi"

Giovedì sera nella sala consiliare di Ostellato si è svolta la terza assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento No Fanghi Argenta-Ostellato-Portomaggiore. Presenti il di Ostellato, Elena Rossi e il vicesindaco di Argenta, Sauro Borea.

Il Coordinamento ha mostrato alcuni aspetti dell’Impianto fanghi, la sua collocazione, i rischi per la viabilità e i percorsi che seguiranno i mezzi pesanti, e tutto quello che è collegato a questo tipo di attività, che ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, così come da nota dell’Ausl Ferrara acquisita da Arpae il 29 aprile 2019.

Alla fine della presentazione del Coordinamento, ci sono stati gli interventi degli amministratori e dei cittadini presenti. Il portavoce del Coordinamento Giovanni Tavassi ha ribadito che anche ad Ostellato un impianto stoccaggio fanghi era stato aperto nel 2019 e creò subito problemi (lacrimazione agli occhi, gola secca e altri effetti collaterali) ai lavoratori dell’area industriale Sipro.

A San Giovanni; in molti si sentirono male e furono chiamate le autoambulanze. A seguito di questo increscioso incidente, il sindaco Elena Rossi con ordinanza sindacale dispose la chiusura dell’impianto per l’adeguamento alle norme vigenti.

L’impianto è tuttora chiuso e lo ha ribadito nel suo intervento sempre il primo cittadino di Ostellato.

I due amministratori comunque hanno manifestato la contrarietà degli enti locali alla nascita dell’impianto fanghi in progetto in via Portoni Bandissolo, a Portoverrara.

