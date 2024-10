Ostellato, debutto casalingo: "In serie C per confermarci"

Debutto casalingo stasera per Ostellato Ambiente Volley nel campionato regionale di serie C contro G.Chemical Bellaria.

Unica formazione a rappresentare la provincia ferrarese in categoria quella guidata da coach Giovanni Piva, che torna a Ostellato dopo sette anni per allenare la prima squadra.

"Lo scorso anno l’Ostellato si è piazzato in ottava posizione a pari merito con la formazione di Budrio, riuscendo a centrare l’obiettivo – racconta il direttore tecnico Giuseppe Piparo –, questo campionato ci vedrà per la prima volta in un girone quasi tutto romagnolo con quattordici formazioni.

La nostra è una squadra con cinque ragazze nuove ed avrà bisogno di un rodaggio un po più lungo per permettere l’amalgama necessaria – continua Piparo –. L’obiettivo rimane sempre il medesimo della passata stagione, il mantenimento della categoria, e col passare delle partite proveremo a puntare al miglior piazzamento possibile.

In queste settimane coach Piva ha potuto testare varie impostazioni tecniche durante le amichevoli che abbiamo sostenuto con formazioni di pari categoria (Budrio, Calderara, Progresso).

La nostra è una formazione abbastanza giovane con sei atlete

del 2007 e due del 2006, l’esperienza delle più grandi farà da collante, in attacco riconfermate Antonellini, D’Apice e Sodati, new entry Volpicelli, Carli e Balestra.

Al centro oltre a Wambugu ci sono Fornito, Lucrezia e Giulia Guidi. Difesa e ricezione sono affidate ai liberi a disposizione del coach Malagolini, Speciale che rientra con nuovo ruolo e la nuova arrivata Barbi. L’esperienza arriverà dalle palleggiatrici Volpi e Perri, quest’ultima proveniente dal campionato veneto".

Contenta tutta la società, che ringrazia il main sponsor Ostellato Ambiente, realtà del territorio specializzata in recupero e smaltimento di risorse ambientali.

"Abbiamo trovato un azienda che apprezza il nostro gruppo e crede nel nostro sport, nella continuità e abnegazione che mettiamo anche nelle attività giovanili che coinvolgono tutto il circondario di Ostellato – conclude Piparo –. L’appuntamento per i tifosi è dunque per stasera alle 21 al palazzetto dello Sport di Ostellato, in via Marcavallo 35". Nella foto da sx in alto: G.Piparo Dir.Tecnico, G.D’apice, J.Crestin, G.Antonellini, D.Fiorini Aiuto Allenatore, G.Piva Allenatore, B.Wambugu, A.Volpicelli, N.Fornito, P.Piva

Dirigente Sx Basso: C.Carli, L.Soldati, G.Volpi, A.Mangolini, S.Speciale, C.Barbi, E.Balestra, N.Perri, L.Guidi

re. fe.