Ostellato e Migliarino, pulizie di ’primavera’

Domenica scorsa i volontari Bulldozer Ferrara hanno continuato la bonifica delle piazzole di sosta e di emergenza della superstrada Ferrara-mare, tra le località di Ostellato e Migliarino. Segnalato anche un super sversamento di materiale inerte e carta catramata, lasciati all’uscita dello svincolo a Migliarino. Complessivamente sono stati raccolti e differenziati: 32 sacchi di indifferenziata, tre sacchi di vetri e lattine, un sacco contenente plastica, un sacco di carta catramata, un lavandino e ingombranti vari. Il tutto è stato segnalato, per il successivo trasporto e stoccaggio, a una struttura attrezzata allo smaltimento. Restando in tema ambientale: a Ostellato, sempre i volontari Bulldozer si sono prestati per la messa a dimora, nelle Vallette, di una cinquantina di piantine appartenenti a specie autoctone. Questa operazione di riqualificazione del verde fa seguito alle due precedenti, per un totale di circa trecento arbusti piantati, che andranno a formare, a partire dalla prossima primavera, un piccolo boschetto. Duplice quindi l’azione green che, oltre alla pulizia, vede la bcreazione di nuove aree verdi.