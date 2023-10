'Ostellato Junior': Ultimo Spettacolo di 'A Ruota Libera' nella Rassegna Teatrale per Ragazzi

Sabato prossimo alle 16 si conclude a Rovereto nel giardino delle ex scuole elementari, "Ostellato junior", la rassegna teatrale per ragazzi organizzata dall’amministrazione comunale. In programma "A ruota libera", uno spettacolo con alle spalle più di 500 repliche, proposto in tutta Italia e nei principali festival in Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca, Slovenia, Austria e Lettonia. Due artisti che fanno per quattro: I 4elementi, una compagnia teatrale in grado di far partecipare il pubblico all’interno di improvvisazioni comiche colte all’istante. Un pubblico protagonista mai visto prima. Poche parole in scena, molte le espressioni che la compagnia I quattro elementi sa imbastire con la loro fantastica faccia di gomma. "L’appuntamento di Rovereto – dice il direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi – vede concludersi nel secondo weekend di ottobre la diciassettesima edizione di Burattini alla Riscossa. Fin dai primi di giugno il festival diffuso ha percorso in lungo e in largo le province di Ravenna e Ferrara, con decine di appuntamenti".