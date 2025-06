Ostellato ’sostenibile’: il convegno con l’Università

Un pomeriggio di studio e condivisione per costruire futuro e memoria. A Palazzo Turchi di Bagno a Ferrara, per gli ostellatesi si è vissuto un’importante giornata di approfondimento in occasione della Green Week, con il convegno: "O.S.T.E.L.L.A.T.O. – Opportunità Sostenibili per il Territorio: Economia Locale, Lavoro, Archeologia, Tradizioni, Origini". Al centro del pomeriggio, il tema: "La tutela archeologica del territorio: un’attività fra passato e futuro", che ha offerto spunti preziosi sul valore della memoria storica per lo sviluppo sostenibile delle comunità. "Una sfida che come amministrazione abbiamo deciso di raccogliere – sottolinea il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – Valorizzare il territorio nel totale rispetto dell’ambiente e in ottica di sostenibilità. L’inizio di un’importante e proficua collaborazione con l’Università, ma non solo". "E’ stata un’occasione di confronto e crescita – aggiunge l’assessore all’Ambiente, Andrea Zappaterra – con l’intervento di studiosi, esperti e istituzioni per riflettere sul valore della memoria storica, sulla sostenibilità e sulle nuove opportunità per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale. Un ringraziamento all’Università".