Osteria Giacobazzi, battute tra vino e formaggio

Quarta data di questa stagione, dopo quelle di ottobre, dicembre e febbraio, e quarto sold out per ‘Osteria Giacobazzi’, lo spettacolo che vede il teatro trasformarsi in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al teatro Nuovo. Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso. Questa non è solo un’osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso. È come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. Non ci sono il fantasma dell’opera o le divise di velo e cravatta. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla loro Osteria, coadiuvati dalla musica de iMasa e da Margherita. Gli ospiti a sorpresa cambiano ogni sera e, tra un boccone e un bicchiere di vino, si esibiscono per il pubblico del teatro.