Ostriche, birra e band. E’ tornata Irlanda in festa

E’ tornata Irlanda in festa 2025, la manifestazione dedicata alla musica, alla birra e al folklore irlandesi, in programma fino a lunedì in piazza Castello.

’Irlanda in festa’, l’evento diventato la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. Grazie all’ Estragon Club, ideatore e organizzatore della manifestazione. L’evento affiancherà un’area di street food con piatti di cucina irlandese, le birre importate dalla St. James’s Gate Brewery di Dublino ei concerti dei più affermati gruppi di musica folk, sempre a ingresso gratuito. Per l’occasione il Castello è stato illuminato di verde, colore simbolo dell’Irlanda.

Domenica, dalle 11,30 alle 21,30, i banchi degli ostricoltori di Goro accanto alla spina di Guinnes. Nei giorni di Irlanda in Festa si alterneranno i migliori gruppi di musica folk italiani. Oggi alle 20 Vad Vuc (Svizzera) e alle 21.30 Led Farmers (Irlanda), domani alle 19.30 Dirty Old Town (Italia) e alle 21.30 Dave Finnegan’s Commitments (Irlanda), domenica alle 18 Caffè Havana Sambuca Lambrusco (Italia) e alle 20 Mad As Folk (Irlanda). Lunedì alle 20 con Cisco (Italia).