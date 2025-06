Ostriche sugli scogli, i turisti riempiono i secchi. “Non mangiatele” Via vai dei villaggianti a Porto Garibaldi. L’allarme di un produttore: “Un rischio per la salute, si trovano in un tratto di mare in cui passano le barche e non sono controllate dai veterinari”. La raccolta non è consentita, attenzione alle multe